Kocaeli'de eşini sopayla darbedip boğarak öldüren koca gözaltına alındı - Son Dakika

Orhan Ş'nin, bugün öğle saatlerinde durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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