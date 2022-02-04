Kocaeli'de eşinin şiddet uyguladığı kadın koruma altına alındı - Son Dakika

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde eşi tarafından şiddete uğrayan kadın koruma altına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, sosyal medya platformlarında Çayırova ilçesinde eşi tarafından darbedilen kadının, sokağa atıldığına dair videolar ve paylaşımların yayımlandığı belirtildi.

Videoda bulunan kadınla ilgili tüm tıbbi müdahalelerin yapıldığı vurgulanan açıklamada, ayrıca İl Emniyet Müdürlüğünce gerekli adli işlemlerin uygulandığı bildirildi.

Açıklamada, mağdurun korunmasına yönelik 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında gerekli önleyici tedbir kararlarının alındığı kaydedildi.