Kocaeli'de eski gençlik ve spor müdürü evinde ölü bulundu - Son Dakika

1990'lı yıllarda İzmit Gençlik ve Spor Bölge Müdürü, İzmit Atatürk Spor Salonu sorumlusu olarak, 2000'li yıllarda Kocaelispor Voleybol Şubesi'nde görev yapan Şen'in cenazesi, Kocaeli Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

İzmit ilçesi Karabaş Mahallesi Asım Efendi Sokak'taki bir apartmanda yalnız oturan Kemal Şen'den (75) haber alamayan yeğeni ve komşuları eve girdi.

Kocaeli 'de yaşayan eski İzmit Gençlik ve Spor Bölge Müdürü Kemal Şen evinde ölü bulundu.

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