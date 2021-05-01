Kocaeli'de eski İstanbul yolunda denetim - Son Dakika

Kocaeli'de eski İstanbul yolunda denetim
01.05.2021 16:07
KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde eski İzmit-İstanbul yolunda denetim yapan jandarma ekipleri, araçları durdurup, sürücülerin ve yolcuların izin belgelerini kontrol etti.
KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde eski İzmit- İstanbul yolunda denetim yapan jandarma ekipleri, araçları durdurup, sürücülerin ve yolcuların izin belgelerini kontrol etti.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 17 günlük sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında Dilovası ilçesi Köseler mevkisinde eski İzmit-İstanbul yolunu kullanarak seyahat edenlere yönelik denetim yaptı. Ekipler, kısıtlamadan muaf olduklarını belirten belgeleri gösteremeyen kişilere İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararlarına muhalefetten cezai işlem uygulandı.
Son Dakika Ali Babacan, Hazine Bakanı olduğu günleri anlattı: Benim için 'Fren Ali' diyorlardı Juventus'a transfer olmak için AB vatandaşı statüsünde gözükmesi istenen Uruguaylı Luis Suarez, girdiği sınavda kopya çekti Şampiyonluk arzusu gözlerini kararttı! Adana Demisporlu taraftarlar tam kapanmaya rağmen stada akın etti Görüntüler utanç verici! Görevli, dağıtım sırasında patates almak isteyen genci böyle boğazladı Tatil sezonunu açan Yeşim Ceren Bozoğlu, mayolu pozunu paylaştı Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 Mayıs'ta çalışan inşaat işçilerini selamladı Bakan Soylu'nun uyarıları işe yaradı! 'Rus plajı'nda turistler yasağa harfiyen uyuyor 1 Mayıs yürüyüşleri nedeniyle Taksim'e çıkmak isteyen 212 kişi gözaltına alındı