KOCAELİ'DE ESKİ İSTANBUL YOLUNDA DENETİM - Son Dakika

KOCAELİ'DE ESKİ İSTANBUL YOLUNDA DENETİM
01.05.2021 23:48
KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde jandarma ekipleri, eski İzmit-İstanbul yolunda araçları durdurarak, araçlarda bulunanların izin belgelerini kontrol etti.
KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde jandarma ekipleri, eski İzmit- İstanbul yolunda araçları durdurarak, araçlarda bulunanların izin belgelerini kontrol etti.
Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tam kapanma kapsamında sorumluluk sahasında denetimlerde bulunuyor. Jandarma ekipleri, Dilovası Köseler mevkiinde eski İzmit-İstanbul yolunu kullanarak seyahat edenleri denetledi. Denetimlerde, kısıtlamadan muaf olduklarını belirten belgeleri gösteremeyen kişilere İl Umumi Hıfzıssıhha Kararlarına muhalefetten cezai işlem uygulandı.
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