Kocaeli'de etkili olan yoğun yağışlar barajları doldurdu - Son Dakika

Kocaeli'de etkili olan yoğun yağışlar barajları doldurdu

Marmara Bölgesini etkisi altına alan kuvvetli sağanak yağışlar nedeni ile Kocaeli'nin su ihtiyacının büyük bir kısmının karşılandığı Yuvacık Barajı'nda su seviyesi yüzde 93'e ulaştı.

Marmara Bölgesini etkisi altına alan kuvvetli sağanak yağışlar nedeni ile Kocaeli'nin su ihtiyacının büyük bir kısmının karşılandığı Yuvacık Barajı'nda su seviyesi yüzde 93'e ulaştı.


Marmara Bölgesinde geçtiğimiz hafta etkili olmaya başlayan şiddetli sağanak yağışlar boşalan barajları doldurdu. Kocaeli'nin su ihtiyacının büyük bir kısmının karşılandığı ve sonbahar mevsiminde kuruma tehlikesi yaşayan Yuvacık Barajı'nda da su seviyesi yüzde 93'e ulaştı. 50 milyon metreküp hacimli barajda 47 milyon 420 bin metreküp olarak ölçüldü. Kentin su ihtiyacının karşılandığı Namazgah Barajında ise su seviyesi yüzde 72 oranına ulaşarak, 16 milyon 180 bin metreküp olarak ölçüldü. Yuvacık Barajı ise havadan görüntülendi. - KOCAELİ

Marmara, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 10:04 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kocaeli'de etkili olan yoğun yağışlar barajları doldurdu - Son Dakika

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