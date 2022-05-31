Kocaeli'de ev arkadaşları arasındaki kavgada bir kişi bıçakla yaralandı - Son Dakika
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Kocaeli'de ev arkadaşları arasındaki kavgada bir kişi bıçakla yaralandı

31.05.2022 01:13
Kocaeli'de ev arkadaşları arasındaki kavgada bir kişi bıçakla yaralandı

Gebze ilçesinde ev arkadaşları arasında çıkan kavgada bıçakla yaralanan kişi, hastaneye kaldırıldı.

Gebze ilçesinde ev arkadaşları arasında çıkan kavgada bıçakla yaralanan kişi, hastaneye kaldırıldı.

Ademyavuz Mahallesi 2326 Sokak'ta Sezer Y. (22) ile ev arkadaşı arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Sezer Y, bıçaklanarak yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri, evin penceresinden girerek müdahalede bulunduğu yaralıyı Fatih Devlet Hastanesine sevk etti.

Polis, olayı gerçekleştirdiği iddiasıyla Sezer Y'nin ev arkadaşının bulunması için çalışma başlattı.???????

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Kaynak: AA

Gebze, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kocaeli'de ev arkadaşları arasındaki kavgada bir kişi bıçakla yaralandı - Son Dakika


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