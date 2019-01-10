Kocaeli'de Ev Yangını

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde tek katlı evin bacasının devrilmesi sonucu çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde tek katlı evin bacasının devrilmesi sonucu çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.



Alınan bilgiye göre Gündoğdu Mahallesi Molla Recep Sokak'ta bulunan Hüseyin Yorgun'a ait müstakil evin çatısında, sert esen rüzgarın da etkisiyle bacanın devrilmesi sonucu yangın çıktı. Alevlerin çatı arasındaki saman ve ahşap malzemelere sıçraması ve rüzgarın da etkisiyle yangın kısa sürede büyüdü.



Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu alevler kontrol altına alınarak yangın söndürüldü. Yangında ev kullanılamaz hale geldi.

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