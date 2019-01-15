Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de Ev Yangını

Kocaeli'de Ev Yangını

27 dakika önce

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde çıkan yangında ahşap ev kullanılamaz hale geldi.

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Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde çıkan yangında ahşap ev kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Çamçukur Mahallesi Tepe mevkisinde Bahattin Fitozoğlu'na (54) ait iki katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Eşi ve çocuğu dışarıda olan, kendisi evde uyuyan Bahattin Fitozoğlu, son anda dışarı çıkmayı başardı.

Evden alevlerin yükseldiğini gören komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kar yağışı altında alevlere müdahale etti. Kısa sürede söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Bu arada ev sahibinin, yangına müdahale eden itfaiye ekiplerini endişeli bakışlarla izlediği görüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 07:08 Kaynak: AA

Karamürsel, Kocaeli, Güncel
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