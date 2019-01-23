Kocaeli'de Ev Yangını
1 saat önce
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir evde çıkan yangında maddi hasar oluştu.
Kocaeli
'nin İzmit
ilçesinde bir evde çıkan yangında maddi hasar oluştu.
Cedit Mahallesi'nde ikamet eden Teysir Abdullah'a ait evde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Komşuların haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.
Can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı olayda bazı eşyalar kullanılmaz hale geldi.
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 08:48 Kaynak: AA
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