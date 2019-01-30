Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de Ev Yangını

Kocaeli'de Ev Yangını

24 dakika önce

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bir evde çıkan yangında maddi hasar oluştu.

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Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bir evde çıkan yangında maddi hasar oluştu.

Döngel Mahallesi'nde ikamet eden Hikmet Günay Sarı, oturma odasındaki sobayı yaktığı esnada alevlerin parlamasıyla bazı eşyalar tutuştu.

Kendi çabasıyla yangını söndüremeyen Sarı, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.

Can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı olayda bazı eşyalar kullanılmaz hale geldi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 03:38 Kaynak: AA

Günay Sarı, Başiskele, Kocaeli, Güncel
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