Kocaeli'de Ev Yangını
47 dakika önce
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bulunan boş bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Kocaeli
'nin İzmit
ilçesinde bulunan boş bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Cedit Mahallesi Kaplan Sokak'ta merhum Halil Karagöz'e ait boş bir evden yükselen alevleri gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, hortumları birbirine bağladıktan sonra yolu olmayan eve ulaşarak alevlere müdahalede bulundu. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi.
Yangının, eve giren madde bağımlıları tarafından çıkartıldığı öne sürülürken, polis ve itfaiye ekipleri yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlattı.
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Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 02:14 Kaynak: AA
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