Kocaeli'de Ev Yangını
48 dakika önce
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bir apartmanda çıkan yangın hasara neden oldu.
Kocaeli
'nin Gölcük
ilçesinde bir apartmanda çıkan yangın hasara neden oldu.
Alınan bilgiye göre, Gölcük'ün Dumlupınar
Mahallesi'nde Suriye
uyruklu kişilerin kaldığı 4 katlı binanın son katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın hasara neden oldu.
Yangın sırasında evde kimsenin olmadığı öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 12:25 Kaynak: AA
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