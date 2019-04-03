Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de Ev Yangını

Kocaeli'de Ev Yangını

48 dakika önce

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bir apartmanda çıkan yangın hasara neden oldu.

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Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bir apartmanda çıkan yangın hasara neden oldu.

Alınan bilgiye göre, Gölcük'ün Dumlupınar Mahallesi'nde Suriye uyruklu kişilerin kaldığı 4 katlı binanın son katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın hasara neden oldu.

Yangın sırasında evde kimsenin olmadığı öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 12:25 Kaynak: AA

Dumlupınar, Gölcük, Kocaeli, Güncel
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