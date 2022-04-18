Kocaeli'de ev yangınında 1 kişi yaşamını yitirdi - Son Dakika
Üye Girişi

Kocaeli'de ev yangınında 1 kişi yaşamını yitirdi

18.04.2022 15:03
Kocaeli'de ev yangınında 1 kişi yaşamını yitirdi

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde tek başına yaşadığı evde çıkan yangın sonucu dumandan zehirlenen kişi hayatını kaybetti.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde tek başına yaşadığı evde çıkan yangın sonucu dumandan zehirlenen kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Kartepe Köseköy Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Hüner Sokak'ta, 2 katlı evin 2. katında tek başına yaşayan 76 yaşındaki Musa Aliş'in evinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahalede bulunarak yangını söndürdü.

Sağlık ekipleri, yangın esnasında evde bulunan Aliş'in, dumandan zehirlenerek yaşamını yitirdiğini tespit etti. Polis ekiplerince evde yapılan incelemenin ardından Aliş'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Aliş'in acı haberi üzerine yakınları sinir krizi geçirdi.

Bu arada, Musa Aliş'in yakınları, kendisinin elektrikli battaniye kullandığını ve yangının bu sebeple çıkmış olabileceğini ifade etti.

YORUMLAR
500
Kocaeli'de yangında mahsur kalan 13 kişi kurtarıldı Kocaeli'de yangında mahsur kalan 13 kişi kurtarıldı Son dakika haber... Yangında mahsur kalan 6'sı çocuk 13 kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı Son dakika haber... Yangında mahsur kalan 6'sı çocuk 13 kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı

Kocaeli, İtfaiye, Yangın, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kocaeli'de ev yangınında 1 kişi yaşamını yitirdi - Son Dakika


Son Dakika
15:03 Bilim insanlarından dikkat çeken araştırma! Bu kan grubundakiler koronayı daha şiddetli geçiriyor
15:02 Çorlu belediyesinde grev krizi! Sendika ile anlaşma sağlanamazsa işçiler grev yapacak
14:59 Galatasaray'da bir devir bitiyor! Avrupa'dan teklif getiren Marcao ve Kerem'le yollar ayrılıyor
14:59 MİT'ten Suriye'de operasyon! DEAŞ üyesi 2 kişi yakalanıp Türkiye'ye getirildi
14:58 Zelenski hiç böyle görülmedi! Yayınladığı video büyük tartışma yaratınca kısa sürede silindi
14:53 Türkiye'nin demir adamı 73 yaşındaki Ali Bıdı, 24 saatte 2 birincilik aldı
14:44 İYİ Partili Yılmaz gençlerin beyin göçünü gözleri dolarak anlattı: Bu çocuklar ne yapsın?
14:38 Üç Kuruş dizisinde bu akşam neler olacak? Kılıç ile Efe arasındaki düelloyu kim kazanacak?
14:35 Yasak Elma yeni bölümüyle bu akşam ekranlarda! Doğan ölüyor mu?
14:33 Ece Ronay dekolteli hamilelik pozunu eleştiren takipçine isim taktı: Ergenus!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.04.2022 15:10:56. #1.11#
SON DAKİKA: Kocaeli'de ev yangınında 1 kişi yaşamını yitirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement