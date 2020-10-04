Evde 42 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Kocaeli'nin Gölcük ilçesindeki bir evde yapılan aramada 42 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından göçmen kaçakçılığının men ve takibine yönelik çalışmalar kapsamında Değirmendere Körfez Mahallesi'nde bulunan bir evde arama yapıldı. Aramada 42 göçmen yakalandı.

Ekipler, bu kişileri barındırdığı iddiasıyla S.A, N.A. ve J.F'yi "göçmen kaçakçılığı" suçundan gözaltına aldı.

Şüpheliler gerekli işlemler için emniyete götürüldü.