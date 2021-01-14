Kocaeli'de "Evde Bakım Hizmeti"nden geçen yıl 27 bin 774 aile yararlandı - Son Dakika

Kocaeli'de "Evde Bakım Hizmeti"nden geçen yıl 27 bin 774 aile yararlandı

14.01.2021 11:41
Kocaeli'de

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, "Evde Bakım Hizmeti" kapsamında geçen yıl 27 bin 774 aileye destek verdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, "Evde Bakım Hizmeti" kapsamında geçen yıl 27 bin 774 aileye destek verdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kendi öz bakım ihtiyacını karşılayamayan yatalak, engelli, hasta ve kimsesiz ihtiyaç sahiplerine yönelik hayata geçirilen evde bakım hizmeti vatandaşların yüzünü güldürüyor.

Kocaeli genelinde kendi öz bakım ihtiyacını karşılayamayan yatalak, engelli, hasta ve kimsesiz ihtiyaç sahibi vatandaşlara Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Evde Bakım Hizmetiyle yardım eli uzatıyor.

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekipleri her hafta periyodik olarak hastaları ziyaret ediyor ve öz bakımını yapıyor.

Yatağa mahkum olarak yaşayan hastaların öz bakımının yanı sıra evleri de ekipler tarafından temizleniyor.

Geçen yıl içerisinde ekipler bin 483 kişiye öz bakım, 328 haneye ev temizliği, 43 haneye ise hem öz bakım hem de ev temizliği hizmeti verdi.

Bir yıllık veriler baz alındığında ise ekipler 3 bin 246 kişiye evde bakım hizmeti, toplam olarak 3 bin 318 haneye 5 bin 702 kalem ev temizliği hizmeti, 23 bin 925 kişiye 96 bin 667 kalem öz bakım hizmeti ve 561 haneye hem ev temizliği hem de öz bakım hizmeti sundu.

Maddi imkansızlıklardan, kimsesizlikten veya hastalıktan dolayı oluşan olumsuzlukları önlemek amacıyla hayata geçirilen hizmetten yararlanabilmek için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 153 Koordinasyon merkezi ile irtibata geçiliyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Engelli, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kocaeli'de 'Evde Bakım Hizmeti'nden geçen yıl 27 bin 774 aile yararlandı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Kayıpmaz'dan sosyal medyadaki "enjektör" iddialarına tepki: Karalama haberi Eski Survivor yarışmacıları Mert Öcal ve Evrim Keklik, Survivor Panorama'da yorumculuk yapmaya başladı Meteoroloji'den sarı kodlu uyarı! İstanbul dahil birçok ilde teyakkuza geçildi Debisi düşen Kızılırmak'ta binlerce balık, köprü altındaki gölette toplandı Sivaslı iş insanı, baraj gölündeki adasını 8 milyon liraya internetten satışa çıkardı İngiliz gazetesinden bomba iddia: Trump, Biden'ın yemin töreninden bir gün önce İskoçya'ya kaçacak Erik altınla yarışıyor: Tanesi 20, kilosu bin lira Son Dakika: Hastanelerde koronavirüs aşılaması başladı! İlk etapta Türkiye'de 1 milyon sağlık çalışanı aşılanacak
2020'de yabancılar arasında Türkiye'den en çok konut alan İranlılar oldu 2020'de yabancılar arasında Türkiye'den en çok konut alan İranlılar oldu         
11:48
Muslera takıma dönünce Arda Turan ikinci kaptan olacak Muslera takıma dönünce Arda Turan ikinci kaptan olacak         
11:29
Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım unutulmadı: Bir anne tüm dünyayı değiştirebilir Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım unutulmadı: Bir anne tüm dünyayı değiştirebilir         
11:25
Mesut Özil, Sokratis'i Fenerbahçe'ye çağırdı :Gel beraber gidelim Mesut Özil, Sokratis'i Fenerbahçe'ye çağırdı :Gel beraber gidelim         
10:52
Gencecik kızı elleriyle boğup öldüren zanlı, cezaevinde kendini asarak intihar etti Gencecik kızı elleriyle boğup öldüren zanlı, cezaevinde kendini asarak intihar etti         
10:18
Yardım etmek istedikleri anketörler tarafından dolandırıldılar Yardım etmek istedikleri anketörler tarafından dolandırıldılar         
10:07
Yunanistan'ın en büyük askeri araç firması resmen İsrailli şirketin Yunanistan'ın en büyük askeri araç firması resmen İsrailli şirketin         
09:43
Evi pavyona çevirdiler, konsomatris kadınlarla alem yaparken basıldılar Evi pavyona çevirdiler, konsomatris kadınlarla alem yaparken basıldılar         
09:16
Sesini beğenmediği kadın hayranının sevgilisinden tehdit mesajları alan Rafet El Roman savcılığa koştu Sesini beğenmediği kadın hayranının sevgilisinden tehdit mesajları alan Rafet El Roman savcılığa koştu         
08:45
Kara saplanan tırdan 20 ton yiyecek yağmaladılar Kara saplanan tırdan 20 ton yiyecek yağmaladılar         
08:32
Nüfusun yüzde 25'ine aşılama yapan İsrail'de vaka sayılarının patlaması gündem yarattı Nüfusun yüzde 25'ine aşılama yapan İsrail'de vaka sayılarının patlaması gündem yarattı         
07:56
Kızıyla birlikte kaza yapan kadın, şokun etkisiyle kocasının da araçta olduğunu düşündü Kızıyla birlikte kaza yapan kadın, şokun etkisiyle kocasının da araçta olduğunu düşündü         
05:05
Ev hanımları üzerinden sahte altınları piyasaya süren çeteye operasyon Ev hanımları üzerinden sahte altınları piyasaya süren çeteye operasyon         
02:56
Rihanna, kendi iç çamaşır markasının tanıtımını yaptığı videoyla izleyenleri büyüledi Rihanna, kendi iç çamaşır markasının tanıtımını yaptığı videoyla izleyenleri büyüledi         
00:11
Şeyma Subaşı sınırları aştı! Bu sefer de üstsüz poz verdi Şeyma Subaşı sınırları aştı! Bu sefer de üstsüz poz verdi         
21:17
Meteoroloji'den 40 il için kar yağışı uyarısı Meteoroloji'den 40 il için kar yağışı uyarısı         
18:56
Milyoner'e damga vuran yarışmacı! Basit soruda elenince Milyoner'e damga vuran yarışmacı! Basit soruda elenince "Bunu yayınlamayın" ricasında bulundu         
14:54
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2021 12:13:26. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kocaeli'de "Evde Bakım Hizmeti"nden geçen yıl 27 bin 774 aile yararlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei