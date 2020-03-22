Kocaeli'de evden çıkmayan yaşlıların alışverişini belediye ekipleri yapıyor - Son Dakika

Kocaeli'de evden çıkmayan yaşlıların alışverişini belediye ekipleri yapıyor

KOCAELİ - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, korona virüs nedeni ile evden çıkmayan yaşlı vatandaşların market alışverişini yapıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi korona virüs salgını nedeniyle evden çıkmaları sınırlandırılan vatandaşların market alışverişi "Geniş Ailem" projesi kapsamında yapılıyor. 153 Çağrı Merkezi'ni arayan yaşlı vatandaşlar dışarıya çıkamadıklarını belirterek Büyükşehir Belediyesi'nden yardım istiyor. Çağrının ardından adrese belediye ekipleri gönderiliyor. Ekipler, adrese ulaşarak vatandaşın ihtiyaçlarını öğreniyor ve markete giderek gerekli ürünlerin teminini sağlıyor.

Bu kapsamda 153 Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım isteyen Handan Kırbaş'ın alışverişi ekipler tarafından gerçekleştirildi. Çağrının ardından harekete geçen ekipler, İzmit ilçesinde yaşayan Kırbaş'ın evine gitti. İhtiyaç listesini ve alışveriş tutarındaki parayı ve ihtiyaç listesini alan ekipler, dışarı çıkması risk teşkil eden ailenin alışverişini yaptı. Ekipler aldıkları malzemeleri daha sonra adrese teslim etti.

Projeden yararlanan Handan Kırbaş, ekiplere teşekkür ederek, "Yaşantımız virüs salgını nedeniyle kısıntıya uğradı. Yaşımızdan dolayı dışarı çıkamıyoruz. Bu sıkıntılı günlerde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bizi yalnız bırakmadı. 153 Çağrı Merkezi'ni arayıp sıkıntımızı ilettik. Hemen bize dönüş yapıp ekip gönderdiler. İhtiyacımız olan malzemelerin listesi ile parasını teslim ettik. Ardından bizim yerimize alışveriş yapıp evimize getirdiler. Büyükşehir Belediyemizden Allah razı olsun" dedi.