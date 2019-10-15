Kocaeli'de evden hırsızlık iddiası

Kocaeli'de kapı kilidini kırarak girdiği evlerden 5 bin lira değerinde ziynet eşyası çaldığı iddia edilen şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, haziran ayında İzmit'te hırsızlık için girdikleri ve aralarında PTT Başmüdürü Adnan Sert'in evinin de olduğu ikametlerden 5 bin lira değerinde ziynet eşyası çalan A.A'yı Gebze'de gözaltına aldı.

Benzer suçlardan 28 suç kaydı ve 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.A, emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edildi.

Öte yandan, A.A. ve daha önce tutuklanan arkadaşı F.K'nin İzmit'teki hırsızlık yaptıkları evlerin olduğu binaya giriş anı güvenlik kameralarına yansıdı.