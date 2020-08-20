Kocaeli'de evden hırsızlık şüphelisi yakalandı - Son Dakika

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde evden ziynet eşyası çaldığı iddia edilen şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, 17 Haziran'da ilçedeki 2 evden ziynet eşyası, iki laptop ve kurusıkı tabanca çalındığı ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takip sonucu şüphelinin kimliğini tespit eden ekipler, İstanbul'da düzenledikleri operasyonda B.B'yi gözaltına aldı.

Şüphelinin, 10 ayrı suç kaydının olduğu tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.