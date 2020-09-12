Kocaeli'de evden hırsızlık yaptığı iddia edilen 4 kişi tutuklandı - Son Dakika

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki bir evden 7 bin lira, 410 dolar, 40 gram altın ve bir çeyrek altının çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Teknik ve fiziki çalışmanın ardından ekipler, düzenledikleri operasyonla şüpheliler S.O, N.U, M.G, C.T, Y.U, Z.O. ve S.V'yi yakaladı.
Çeşitli suçlardan kayıtları bulunduğu belirlenen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlılardan C.T, Y.U, Z.O. ve S.V. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Haber Yayın Tarihi: 12.09.2020 21:35 - Kaynak: AA
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