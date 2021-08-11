Kocaeli'de evden hırsızlık yaptığı iddiasıyla yakalanan 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bir evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 6 Ağustos'ta Gölcük'te bir evden 2 cep telefonu ve içinde bir miktar para bulunan cüzdan çalınması üzerine polis ekipleri harekete geçti.

Hırsızlığı benzer suçlardan çok sayıda kaydı bulunan A.B.R, Ş.O. ve İ.P'nin yaptığını belirleyen ekipler, şüphelileri Uşak'ta gözaltına aldı.

İşlemlerin ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edilen 3 zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.