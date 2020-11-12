Evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 2 şüpheliden biri tutuklandı - Son Dakika

Evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 2 şüpheliden biri tutuklandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde evden hırsızlık yaptıkları ileri sürülerek gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde evden hırsızlık yaptıkları ileri sürülerek gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede, bir evden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, kimliklerini tespit ettiği N.T. ve G.U'yu yakaladı. Benzer suçlardan suç kayıtları olduğu belirtilen şüphelilerden N.T, emniyetteki işlemlerini ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı, G.U. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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