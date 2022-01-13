Kocaeli'de evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde evden hırsızlık yaptıkları ileri sürülen 2 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede bir evden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Yapılan çalışmanın ardından ekipler, şüpheliler R.K. ve U.Ç'yi gözaltına aldı.
Şüpheli R.K'nin yakalanması esnasında evden çalındığı değerlendirilen 17 bin lira ele geçirildi.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: AA
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