Kocaeli'de evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Kocaeli'de evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı

05.03.2022 00:01
Kocaeli'de evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde evden hırsızlık yaptıkları ileri sürülen 2 zanlı tutuklandı.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde evden hırsızlık yaptıkları ileri sürülen 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2 Şubat'ta ilçedeki bir evden yaklaşık 250 bin lira değerinde ziynet eşyası ve para çalınması ihbarı üzerine harekete geçti.

Yapılan çalışmanın ardından ekipler, şüpheliler E.C. ve M.D'yi İstanbul'un Pendik ilçesinde düzenlenen operasyonla gözaltına aldı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

YORUMLAR
500
Ziynet eşya ve para çalan şüpheliler tutuklandı Ziynet eşya ve para çalan şüpheliler tutuklandı Görkem'in imzalı forma hayali gerçek oldu Görkem'in imzalı forma hayali gerçek oldu

Emniyet Müdürlüğü, Kocaeli, Körfez, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kocaeli'de evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika
23:47 Şarkıcı Çelik siyasete atıldı! Zafer Partisi'ne destek verdi
23:10 Fenerbahçe'de Arda Güler sevinci yaşanıyor! Yeni kontrat konusunda anlaşmaya varıldı
23:07 24 yaşındaki genç, doğal gaz borusuna iple asılı halde bulundu! Kaleme aldığı mektup incelemeye alındı
22:52 Rusya'dan yaptırımlara karşı hamle geldi! Facebook'a erişim engellendi
22:45 Spor dünyası yaptırımlarını sürdürüyor! Ligue 1'in Rusya'daki yayın sözleşmesi askıya alındı
22:14 5 maçlık yenilmezlik serisi son buldu! Yeni Malatyaspor, Adana Demirspor'u 1-0 mağlup etti
21:56 Rusya ve Ukrayna Türkiye'de mi görüşecek? Bakan Çavuşoğlu'nun çağrısına Rusya'dan destek geldi
21:47 Fatih Erbakan, seçim ikinci tura kalırsa kime oy vereceğini açıkladı! Kemal Kılıçdaroğlu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan adaylığı üzerinden tercih yaptı
21:40 MMA dövüşçüsü Ihor Potieria, savaşa sessiz kalan hafif sıklet şampiyonu Khabib Nurmagomedov'u eleştirdi: Onur ve inanç hakkında boğazını yırttın
21:26 Isparta'da bir ayda iki kere elektrik kesintisi yaşandı! 3 kişi görevinden alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2022 00:07:16. #1.11#
SON DAKİKA: Kocaeli'de evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement