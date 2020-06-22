Kocaeli'de evden hırsızlık zanlıları adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı - Son Dakika

Kocaeli'de evden hırsızlık zanlıları adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bir evden ziynet eşyası çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli adli kontrol şartıyla salıverildi.

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bir evden ziynet eşyası çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli adli kontrol şartıyla salıverildi. Alınan bilgiye göre, 5 Haziran'da ilçedeki bir evden 10 bin lira değerinde ziynet eşyası çalındığı ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. İnceleme sonucu şüphelilerin kimliğini tespit eden ekipler, belirlenen adreslere düzenledikleri operasyonda K.Ş, Ş.Ş, F.T. ve M.Ş'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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