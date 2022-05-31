Kocaeli'de evden ziynet eşyası çaldıkları iddiasıyla 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Kocaeli'de evden ziynet eşyası çaldıkları iddiasıyla 2 kişi tutuklandı

31.05.2022 22:57
Kocaeli'de evden ziynet eşyası çaldıkları iddiasıyla 2 kişi tutuklandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla İstanbul'da gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla İstanbul'da gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 25 bin lira değerinde ziynet eşyası ve çeşitli markalarda kol saati çalınmasına ilişkin yapılan araştırmalarda hırsızlık konusuna karıştığı tespit edilen K.C.Y. ve S.A, İstanbul'da yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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Kaynak: AA

İstanbul, Kocaeli, Gebze, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kocaeli'de evden ziynet eşyası çaldıkları iddiasıyla 2 kişi tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kocaeli'de evden ziynet eşyası çaldıkları iddiasıyla 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
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