Üye Girişi
Eve kilitlenen anne ve 2 çocuğunu itfaiye kurtardı - Son Dakika

Eve kilitlenen anne ve 2 çocuğunu itfaiye kurtardı

20.02.2022 14:34

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından eve kilitlendiği öne sürülen anne ve 2 çocuğu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından eve kilitlendiği öne sürülen anne ve 2 çocuğu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

İddiaya göre, Gaziler Mahallesi'ndeki bir apartmanda yaşayan bir kişi, boşanma aşamasında olduğu eşi D.D. ve 2 çocuğunu eve kilitleyerek bölgeden ayrıldı.

Bunun üzerine anne D.D, 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, 4. kattaki eve merdivenli araçla ulaşarak anne ve çocuklarını kurtardı.

Durumları iyi olan anne ve çocukları, gerekli işlemler için Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliğine götürüldü.

Eve kilitlenen anne ve 2 çocuğunu itfaiye kurtardı
Eve kilitlenen anne ve 2 çocuğunu itfaiye kurtardı
Eve kilitlenen anne ve 2 çocuğunu itfaiye kurtardı
Eve kilitlenen anne ve 2 çocuğunu itfaiye kurtardı
Eve kilitlenen anne ve 2 çocuğunu itfaiye kurtardı
Eve kilitlenen anne ve 2 çocuğunu itfaiye kurtardı

YORUMLAR
500
Eve kilitlenen anne ve 2 çocuğunu itfaiye kurtardı Eve kilitlenen anne ve 2 çocuğunu itfaiye kurtardı Cam silerken 4 metre yükseklikten düşen kadın yaralandı Cam silerken 4 metre yükseklikten düşen kadın yaralandı

Kocaeli, İtfaiye, Gebze, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Eve kilitlenen anne ve 2 çocuğunu itfaiye kurtardı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
14:46 Rossella Petrillo, Arthur Cabral'ın göğüslerine bakıp yaptığı hareketle ilgili ilk kez konuştu: Benim gördüğüm şey iki kişinin çalışmasıdır
14:24 UEFA sıralamasında Fenerbahçe ve Trabzonspor, ilk 100'e bile giremedi!
14:22 Putin'den Ukrayna'yı işgal planı dehşete düşürecek!
14:19 Numan Kurtulmuş Migros işçileri için: İşçilerin hakkını verin
14:17 Restoranın cama astığı not ülkeyi karıştırdı! 'Kıyafet şartı'nı herkes eleştirdi
14:02 Cemal Enginyurt'tan "Geççek" mesajı: Geçmesin diyenler siz uyuyun, biz yollardayız
13:54 Mbappe, 45 milyon euroluk yeni teklifi reddetti! Cumhurbaşkanı Macron'un çabalarını bile yanıtsız bıraktı
13:45 Ankara'da gecekonduda göcük nedeniyle 1 kişi yaralandı!
13:20 Annesini kendi evlerinde başka bir kadınla dudaktan öpüşürken yakaladı, sosyal medyadan yardım istedi
13:00 Ukrayna İçişleri Bakanının panik anları kameralara yansıdı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2022 14:55:18. #1.11#
SON DAKİKA: Eve kilitlenen anne ve 2 çocuğunu itfaiye kurtardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement