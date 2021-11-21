Kocaeli'de evin bahçesine devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Kocaeli'de evin bahçesine devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde otomobilin evin bahçesine devrilmesi sonucu biri çocuk 3 kişi yaralandı.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde otomobilin evin bahçesine devrilmesi sonucu biri çocuk 3 kişi yaralandı. Karapınar Mahallesi'nde D.G.Ö. (46) idaresindeki 41 K 0768 plakalı otomobil, Küme Evler mevkisinde evin bahçesine devrildi. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki M.Ö. (47) ve E.Ö. (13), ambulanslarla Karamürsel Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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