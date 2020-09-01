Kocaeli'de evinde silahla vurulan kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bir kişi evinde silahla vurularak öldürüldü.

Alınan bilgiye göre, Fatih Mahallesi Müjde Sokak'taki evinde yaşayan, mahkemenin verdiği uzaklaştırma kararını ihlal ettiği gerekçesiyle "elektronik kelepçe takmak suretiyle konutu terk etmeme cezası alan İhsan Kaan Şensoy'a (33), evine gelen kişi veya kişilerce henüz bilinmeyen nedenle tabancayla ateş açıldı.

Kasığı ve böbreklerine isabet eden 3 kurşunla ağır yaralanan Şensoy, silah seslerini duyan komşularının ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekiplerince Kocaeli Devlet Hastanesine sevk edildi. Buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamayan Şensoy'un cenazesi, otopsi yapılmak üzere aynı hastanenin morguna gönderildi.

Jandarma ekipleri, saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen E.D'nin de aralarında bulunduğu 3 şüpheliyi yakaladı.

Hayatını kaybeden Şensoy'un, avukat olan eski eşiyle aralarındaki mahkeme nedeniyle bir süre önce tutuklandığı, uzaklaştırmayı ihlal suçundan bir süre cezaevinde kaldıktan sonra kelepçe takmak suretiyle konutu terk etmeme cezası aldığı bildirildi.

Şensoy'un, sabah telefonla görüştüğü kişilerce tehdit edildiği öğrenildi.