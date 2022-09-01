Olay, İzmit ilçesi Orhan Mahallesi Şehit Ercan Bulut Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre evinin bahçesinde oyun oynayan 7 yaşındaki Mehmet Aren D.'nin sol eli bahçe korkuluğunun üzerindeki sivri demire saplandı. Acı içinde bağıran küçük Mehmet Aren'in çığlıklarına koşan ailesi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından minik Mehmet Aren'in eli sivri demirden kurtarıldı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

İtfaiye, Kocaeli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › 7 yaşındaki çocuğun eline sivri demir saplandı - Son Dakika

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