7 yaşındaki çocuğun eline sivri demir saplandı - Son Dakika
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7 yaşındaki çocuğun eline sivri demir saplandı

01.09.2022 16:33
7 yaşındaki çocuğun eline sivri demir saplandı

Kocaeli'de evinin önünde oyun oynayan 7 yaşındaki çocuğun eline bahçe korkuluğunun üzerindeki sivri demir saplandı.

Kocaeli'de evinin önünde oyun oynayan 7 yaşındaki çocuğun eline bahçe korkuluğunun üzerindeki sivri demir saplandı. İtfaiye ekipleri tarafından eli demirden kurtarılan minik hastaneye kaldırıldı.

Olay, İzmit ilçesi Orhan Mahallesi Şehit Ercan Bulut Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre evinin bahçesinde oyun oynayan 7 yaşındaki Mehmet Aren D.'nin sol eli bahçe korkuluğunun üzerindeki sivri demire saplandı. Acı içinde bağıran küçük Mehmet Aren'in çığlıklarına koşan ailesi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından minik Mehmet Aren'in eli sivri demirden kurtarıldı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. - KOCAELİ

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Kaynak: İHA

İtfaiye, Kocaeli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 7 yaşındaki çocuğun eline sivri demir saplandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: 7 yaşındaki çocuğun eline sivri demir saplandı - Son Dakika
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