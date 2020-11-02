Kocaeli'de evlendirilmek istenen çocuğu polis kurtardı - Son Dakika

Kocaeli'de evlendirilmek istenen çocuğu polis kurtardı

02.11.2020 00:21
Kocaeli'de evlendirilmek istenen çocuğu polis kurtardı, System.String[]

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde istemediği halde evlendirilmek istendiği ileri sürülen 16 yaşındaki kız çocuğu kurtarıldı.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde istemediği halde evlendirilmek istendiği ileri sürülen 16 yaşındaki kız çocuğu kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Körfez İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 16 yaşındaki S.E'nin istemediği halde evlendirilmek istendiği bilgisi üzerine harekete geçti.

Kurtarılan S.E, bir yurda yerleştirildi.

Aile hakkında "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

Emniyet Müdürlüğü, Kocaeli, Körfez, Kız, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kocaeli'de evlendirilmek istenen çocuğu polis kurtardı - Son Dakika


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