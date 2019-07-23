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Kocaeli'de evlerden hırsızlık

1 saat önce

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde girdikleri 4 evden 100 bin lira değerinde para ve ziynet eşyası çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan iki kadın tutuklandı.

Kocaeli'de evlerden hırsızlık, System.String[]
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde girdikleri 4 evden 100 bin lira değerinde para ve ziynet eşyası çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan iki kadın tutuklandı.
Kuruçeşme Kocatepe Mahallesi'nde 20 Haziran'da 3 ayrı sitedeki 3 daireden yaklaşık 40 bin lira ziynet eşyası ve para çalındığı ihbarı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.
Sitedeki güvenlik kamerası ve MOBESE görüntülerini inceleyen ekipler, kadın şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Teknik takip sonucu F.K. (28) ile H.A. (26) Çayırova ilçesinde yakaladı.
İstanbul'dan geldikleri belirlenen şüphelilerden 9 aylık hamile olan F.K'nin, doğum sancıları nedeniyle hastaneye kaldırıldığı, benzer suçlardan 36 kaydının olduğu ve hakkında 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirtildi.
Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan H.A. ile hastanede tedavisi tamamlanan F.K. de adliyeye sevk edildi.
Şüpheliler, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.
Öte yandan şüphelilerin, 15 Temmuz'da bir evden 60 bin lira değerinde ziynet eşyası ve para çaldığı belirlendi. Şüphelilerden H.A'nın 15 farklı hırsızlık suçundan sabıkasının olduğu öğrenildi.
Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, şüphelilerin apartman dairesine giriş çıkışları yer alıyor.
Kocaeli, İzmit, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 07:12 Kaynak: AA
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