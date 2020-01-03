Kocaeli'de evlerden hırsızlık yaptığı iddiasıyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Kocaeli'nin Darıca ilçesindeki iki evden ziynet eşyası ve para çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İlçede evlerden yaklaşık 45 bin lira ziynet eşyası ve para çalındığı ihbarı üzerine, Darıca Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Güvenlik ve MOBESE kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Teknik takip sonucu M.E, B.M. ve M.E, İstanbul'da yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.E. ve B.M, tutuklandı, diğer zanlı serbest bırakıldı.

Tutuklanan M.E'nin 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu bildirildi.