Kocaeli'de evlerden hırsızlık yaptığı iddiasıyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kocaeli'de evlerden hırsızlık yaptığı iddiasıyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Kocaeli'de evlerden hırsızlık yaptığı iddiasıyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

7 saat önce

Kocaeli'nin Darıca ilçesindeki iki evden ziynet eşyası ve para çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Kocaeli'de evlerden hırsızlık yaptığı iddiasıyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı, System.String[]

Kocaeli'nin Darıca ilçesindeki iki evden ziynet eşyası ve para çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İlçede evlerden yaklaşık 45 bin lira ziynet eşyası ve para çalındığı ihbarı üzerine, Darıca Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Güvenlik ve MOBESE kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Teknik takip sonucu M.E, B.M. ve M.E, İstanbul'da yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.E. ve B.M, tutuklandı, diğer zanlı serbest bırakıldı.

Tutuklanan M.E'nin 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu bildirildi.

Emniyet Müdürlüğü, Kocaeli, Darıca, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 10:54 Kaynak: AA
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