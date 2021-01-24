Evlerden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 4 kişi tutuklandı - Son Dakika

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde evlerden hırsızlık yaptıkları ileri sürülen 4 şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2 evden toplamda 20 bin lira değerinde ziynet eşyasının çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Şüphelilerin kimliklerini belirleyen ekipler, düzenledikleri operasyonla M.D, F.T, S.D. ve T.T'yi üzerinde sahte plaka takılı araçla İstanbul'da yakaladı.
Şüphelilerden M.D'nin 28, F.T'nin 18, S.D'nin 17, T.T'nin de 10 suç kaydı olduğu belirlendi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.
Savcılık sorgulamalarının ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüpheliler tutuklandı.
Kaynak: AA
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