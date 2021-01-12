Kocaeli'de evlerden hırsızlık yaptıkları öne sürülen 2 kişi İstanbul'da yakalandı - Son Dakika

Kocaeli'de evlerden hırsızlık yaptıkları öne sürülen 2 kişi İstanbul'da yakalandı
12.01.2021 23:57
Kocaeli'de farklı tarihlerde evlerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla aranan 2 kişi İstanbul'da gözaltına alındı.
Kocaeli'de farklı tarihlerde evlerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla aranan 2 kişi İstanbul'da gözaltına alındı.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geçen yıl mart ve eylül aylarında İzmit ilçesindeki evlerden hırsızlık olaylarının faillerinin yakalanması için çalışma başlattı.
Polis, şüphelilerin hırsızlık suçundan çok sayıda kaydı bulunan S.C. ve S.C. olduğunu belirledi.
Şüpheliler, İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde yapılan operasyonla gözaltına alındı.???????
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