Evleri yandı aileye Büyükşehir sahip çıktı - Son Dakika

Evleri yandı aileye Büyükşehir sahip çıktı

04.11.2020 12:53
Evleri yandı aileye Büyükşehir sahip çıktı, System.String[]

Evlerinde çıkan yangında her şeyini kaybeden İpek ailesinin yardımına Kocaeli Büyükşehir Belediyesi koştu.

Evlerinde çıkan yangında her şeyini kaybeden İpek ailesinin yardımına Kocaeli Büyükşehir Belediyesi koştu.

İzmit İlçesi Kozluk Mahallesi'nde çıkan yangında evleri kullanılamaz hale gelen Hasan ve Sevda İpek çiftine Kocaeli Büyükşehir Belediyesi sahip çıktı. İpek ailesine nakdi yardımın yanı sıra birçok konuda destek sağlandı. Hasan ve Sevda İpek çiftinin İzmit ilçesi Kozluk Mahallesinde bulunan evlerinde mayıs ayında bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Tüm eşyaları yanan ve evleri kullanılamaz halen gelen İpek çiftinin yaraları sarmak için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi aileye destek oldu. Evsiz kalan aile ilk etapta Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Barınma ve Konaklama Merkezine yerleştirildi.

Psikolojik olarak etkilendikleri yangın sonrasında Büyükşehir Belediyesinin desteği ile zorlukla geçen günleri atlatan İpek ailesi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık Daire Başkanlığınca yürütülen 'Doğal Gezen Tavukçuluk Destekleme Projesine' başvurdu. Uygun şartları sağlayan aileye Atak-S cinsi yumurta verimi yüksek tavuk desteği sağlandı. Projenin yanında Büyükşehir Belediyesi'nin vermiş olduğu veteriner, yem ve ekipman desteği de sağlandı.

Büyükşehir Belediyesinin desteği ile zor günleri geride bıraktıklarını ifade eden Sevda İpek, "Evimizde çıkan yangın her şeyimizi aldı. Bütün eşyalarımız ve evimiz kullanılamayacak hale geldi. Evsiz kaldık derken Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bize yardım elini uzattı. Bu süreci nasıl atlatacağımızı düşünürken, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 'Biz yanınızdayız, Bu süreci birlikte atlatacağız' demesi bizi hem güvende hissetmemizi hem de yangından dolayı içimizde oluşan korkuyu yenmemize yardımcı oldu. Yangından sonra Barınma ve Konaklama Merkezi'ndeki daireye yerleştirildik. Hamdolsun devletimizin ne kadar güçlü olduğunu gördük" dedi.

Aldıkları desteğe teşekkür eden Sevda İpek, "Hiçbir eksiğimiz yok. Allah bin kez razı olsun. Bu süreçte ailemize Büyükşehir Belediyesinde çalışan psikologlar tarafından da destek verildi. Evimiz için nakdi destek aldık. Bunun yanında ev eşyası yardımında bulunuldu. Ardından Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Doğal Gezen Tavukçuluk Destekleme Projesi'nden de faydalandık. Tavukların yanı sıra yeminden ekipmanına kadar birçok konuda bize destek verdiler. Yangın olduğunda biz aslında her şeyimizi kaybetmemişiz, Devletimizin ve Büyükşehir Belediyesinin yanımızda olması bizi çok rahatlattı. Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın'a çok teşekkür ediyoruz. Vatandaşa yapılan bu destekler halkımız nezdinde ciddi manada ilgi görüyor" diye konuştu. - KOCAELİ

Evleri yandı aileye Büyükşehir sahip çıktı
Evleri yandı aileye Büyükşehir sahip çıktı
Evleri yandı aileye Büyükşehir sahip çıktı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli, Mayıs, İzmit, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Evleri yandı aileye Büyükşehir sahip çıktı - Son Dakika


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