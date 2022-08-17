Kocaeli'de evlerine 50 metre kala traktör devrildi: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
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Kocaeli'de evlerine 50 metre kala traktör devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

17.08.2022 22:16

Kocaeli'de evlerine 50 metre kala traktör devrildi: 1 ölü, 3 yaralı Fındık topladıktan sonra eve dönüş yolunda kaza yaptılar Kocaeli'de fındık toplamadan dönen 4 kişilik ailenin içinde bulunduğu traktör, evlerine 50 metre kala devrildi.

Kocaeli'de fındık topladıktan sonra dönen 4 kişilik ailenin içinde bulunduğu traktör, evlerine 50 metre kala devrildi. Feci kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, Kandıra ilçesine bağlı Karamanlı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.K. idaresindeki 54 DD 083 plakalı traktör, rampa çıktığı sırada devrildi. Sürücü İ.A., traktörde bulunan kardeşi Birol K. ile eşleri A.K. ve F.K. olmak üzere 4 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Birol K.'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralı İ.A., A.K. ve F.K., sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. İ.A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Öte yandan, ailenin tarladan fındık topladıktan sonra traktöre bindiği, kazanın ise evlerine yaklaşık 50 metre kala meydana geldiği öğrenildi. - KOCAELİ

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Kocaeli'de traktörün devrildiği kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı Kocaeli'de traktörün devrildiği kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı Otomobil ile çarpışan hafif ticari araç devrildi: 1 yaralı Otomobil ile çarpışan hafif ticari araç devrildi: 1 yaralı
Kaynak: İHA

Kocaeli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kocaeli'de evlerine 50 metre kala traktör devrildi: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kocaeli'de evlerine 50 metre kala traktör devrildi: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
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