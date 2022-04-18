Kocaeli'de eylem hazırlığındaki terör örgütü üyesi yakalandı - Son Dakika
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Kocaeli'de eylem hazırlığındaki terör örgütü üyesi yakalandı

18.04.2022 18:42
Kocaeli'de eylem hazırlığındaki terör örgütü üyesi yakalandı

Kocaeli'de eylem hazırlığında olan terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG üyesi gözaltına alındı.

Kocaeli'de eylem hazırlığında olan terör örgütü PKK/KCK-PYD/ YPG üyesi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren örgüt mensuplarınca, Kocaeli'de kundaklama tarzında eylem gerçekleştirilmesi yönünde talimat verildiği belirtildi. Bu kapsamda toplu taşıma araçlarına yönelik eylemler öncesi keşif yapıldığı, keşif videosunun örgüt mensuplarına gönderildiği yönünde bilgiler elde edildiği aktarıldı.

Yapılan titiz çalışmalar neticesinde, eylem aşamasındaki şüphelinin tespit edilerek 12 Nisan'da yapılan operasyonla gözaltına alındığı kaydedildi.

Şüphelinin beyanında, "kendisi ile irtibat kuran örgüt mensuplarının eylemi gerçekleştirmesini istediğini, karşılığında kendisine 5 bin Amerikan doları verileceğini" beyan ettiği belirtildi.

Şüpheli, tahkikat işlemleri tamamlandıktan sonra Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilecek.

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Kocaeli, Terör, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kocaeli'de eylem hazırlığındaki terör örgütü üyesi yakalandı - Son Dakika


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