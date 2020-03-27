Kocaeli'de faaliyet gösteren şirketler grubu, 4 yıldızlı otelini Sağlık Bakanlığı'na tahsis etme... - Son Dakika

Kocaeli'de faaliyet gösteren şirketler grubu, İzmit ilçesinde ki 4 yıldızlı otelini Sağlık Bakanlığına tahsis etme kararı aldı.



Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki 4 yıldızlı Imperial Park Otel, sağlık çalışanlarının konaklaması için sağlık Bakanlığı'na tahsis edilecek. Kocaeli'de faaliyet gösteren bir şirketler grubu, korona virüs nedeni ile bünyesinde bulunan oteli Sağlık Bakanlığına tahsis etme kararı aldı. Konuyla ilgili konuşan şirketler grubunun yönetim kurulu başkanı Engin Yağcı, 70 odalı, 148 yatak kapasiteli oteli, istenilmesi halinde Sağlık Bakanlığı'na tahsis edebileceklerini söyledi.



Ticari bir çıkar gözetmediklerini dile getiren Engin Yağcı, "Tüm dünyayı saran korona virüs salgınının ülkemizi de etkisi altına aldığı şu günlerde, il sağlık müdürlüğüne gerekli müracaatları yaparak, ticari veya ekonomik hiçbir fayda gözetmeksizin devletimizin yanında olmamız gerektiğini, bu doğrultuda otelimizi, gerek karantina amaçlı, gerekse yurt içinden ve yurt dışından şehrimize gelecek doktorlar ve sağlık ekiplerinin otel konforunda konaklamalarını sağlayacak şekilde Sağlık Bakanlığına tahsis etmeye karar verdik" dedi. - KOCAELİ