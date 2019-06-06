Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de fabrika alevlere teslim oldu
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Kocaeli'de fabrika alevlere teslim oldu

15 dakika önce

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bir fabrika çıkan yangında alevlere teslim oldu.

Kocaeli'de fabrika alevlere teslim oldu, System.String[]
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bir fabrika çıkan yangında alevlere teslim oldu. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın, 09.50 sıralarında Çayırova Cumhuriyet Mahallesi Yelken Sokak üzerindeki bir fabrikada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tuna Caddesi üzerinde bir fabrikada bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm fabrikayı sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Tamamen alevlere teslim olan fabrikada itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor. - KOCAELİ
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 10:20 Kaynak: İHA
Çayırova, Kocaeli, 3. Sayfa
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