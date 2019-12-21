KOCAELİ'DE FABRİKA YANGINI - 1 - Son Dakika

KOCAELİ'DE FABRİKA YANGINI - 1
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KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde bulunan Arslanbey Organize Saniye Bölgesindeki bir fabrikada yangın çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 02:03 Kaynak: DHA
KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde bulunan Arslanbey Organize Saniye Bölgesindeki bir fabrikada yangın çıktı. Geri dönüşüm tesisi olduğu öğrenilen fabrikadan yükselen dumanlar geniş alana yayıldı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.
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