KOCAELİ'DE FABRİKA YANGINI - 1 - Son Dakika

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde bulunan Arslanbey Organize Saniye Bölgesindeki bir fabrikada yangın çıktı. Geri dönüşüm tesisi olduğu öğrenilen fabrikadan yükselen dumanlar geniş alana yayıldı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.

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