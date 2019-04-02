Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de Fabrika Yangını

Kocaeli'de Fabrika Yangını

34 dakika önce

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Çerkeşli Mahallesi'nde faaliyet gösteren geri dönüşüm fabrikasının atık kağıtların bulunduğu bölümünde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Fabrika yetkililerinin haber vermesiyle olay yerine Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, GEBKIM ve İMES OSB'ye bağlı itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangını söndüren itfaiye ekipleri, soğutma çalışması gerçekleştiriyor.

Ekipler, yangının patlayıcı kimyevi maddelerin depolandığı bölüme sıçramaması için de "boğma" çalışması yapıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 02:48 Kaynak: AA

İtfaiye, Kocaeli, Güncel
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