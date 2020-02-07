Kocaeli'de fabrika yangını korkuttu - Son Dakika
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Kocaeli'de fabrika yangını korkuttu

6 saat önce

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan bir kimya fabrikasında depolama alanındaki atıkların tutuşması sonucu çıkan yangın kısa sürede söndürüldü.

Kocaeli'de fabrika yangını korkuttu, System.String[]

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan bir kimya fabrikasında depolama alanındaki atıkların tutuşması sonucu çıkan yangın kısa sürede söndürüldü.


Yangın 19.30 sıralarında Kocaeli'nin Gebze ilçesi Beylikbağı Mahallesi'nde bulunan bir kimya fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kimya fabrikasının depolama sahasındaki atıkların bilinmeyen bir nedenle tutuşması sonucu yangın çıktı. Yükselen alevleri gören bitişikteki fabrikanın çalışanları durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar sonrası olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri ile sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yapılan müdahaleyle çıkan yangın kontrol alınarak söndürüldü. - KOCAELİ

Kocaeli, Gebze, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 08:53 Kaynak: İHA
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