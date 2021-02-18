Kocaeli'de fabrikada çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde ısı yalıtım fabrikasında çıkan yangın hasara yol açtı.

Alınan bilgiye göre, Dilovası Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren ısı yalıtım fabrikasında erimiş cam dolu iki fırında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çalışanların haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın sonucunda fabrikada hafif çaplı hasar oluştu.