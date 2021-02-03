Kocaeli'de fabrikada çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor - Son Dakika

Yangında yaralanan 2 çalışan ise sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri hemen müdahaleye başladı.

Pelitli Mahallesi'nde bir geri dönüşüm fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kocaeli 'nin Gebze ilçesinde bir fabrikada çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

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