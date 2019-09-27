Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de fabrikada karbondioksit sızıntısı
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Kocaeli'de fabrikada karbondioksit sızıntısı

17 dakika önce

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, bir fabrikada karbondioksit sızıntısı yaşandığı bildirildi.

Kocaeli'de fabrikada karbondioksit sızıntısı, System.String[]

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, bir fabrikada karbondioksit sızıntısı yaşandığı bildirildi.

İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Salim Tekoğul, AA muhabirine yaptığı açıklamada, D-100 kara yolu kenarında bulunan bir fabrikada, dolum sırasında contadan karbondioksit gazı sızıntısı yaşandığını belirtti.

İhbar üzerine ekiplerin olay yerine sevk edildiğini vurgulayan Tekoğlu, söz konusu bölgede yapılan ölçümde herhangi bir sorun tespit edilmediğini bildirdi.

Tekoğlu, sızıntıdan kaynaklanan dumanın kısa sürede dağıldığını bildirdi.

Kartepe, Kocaeli, AFAD, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 02:18 Kaynak: AA
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