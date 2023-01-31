Dilovası Çerkeşli Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir kimya fabrika içerisinde 2 kişi baygın bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Kaynak: AA

Jandarma, Dilovası, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Fabrikada kimyasal maddeden etkilenen 2 işçi hayatını kaybetti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.