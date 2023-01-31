Dilovası Çerkeşli Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir kimya fabrika içerisinde 2 kişi baygın bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Kimyasal maddeden etkilendiği değerlendirilen 2 kişi, kaldırıldıkları hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Jandarma ve AFAD ekipleri, fabrikada inceleme gerçekleştirdi. Kesin ölüm nedeni otopsi sonucu belirlenecek. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Fabrikada kimyasal maddeden etkilenen 2 işçi hayatını kaybetti - Son Dakika