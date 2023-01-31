Fabrikada kimyasal maddeden etkilenen 2 işçi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Fabrikada kimyasal maddeden etkilenen 2 işçi hayatını kaybetti

31.01.2023 09:50
Fabrikada kimyasal maddeden etkilenen 2 işçi hayatını kaybetti

Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki bir fabrikada kimyasal maddeden zehirlenen 2 işçi yaşamını yitirdi. İşçilerin kesin ölüm neden yapılacak otopsi sonucunda kesinleşecek. Öte yandan konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Dilovası Çerkeşli Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir kimya fabrika içerisinde 2 kişi baygın bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

YAŞAMLARINI YİTİRDİLER

Kimyasal maddeden etkilendiği değerlendirilen 2 kişi, kaldırıldıkları hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Jandarma ve AFAD ekipleri, fabrikada inceleme gerçekleştirdi. Kesin ölüm nedeni otopsi sonucu belirlenecek. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA
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Jandarma, Dilovası, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

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