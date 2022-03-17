Kocaeli'de fabrikada köpeğin saldırdığı 2 işçi yaralandı - Son Dakika
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Kocaeli'de fabrikada köpeğin saldırdığı 2 işçi yaralandı

17.03.2022 11:20
Kocaeli'de fabrikada köpeğin saldırdığı 2 işçi yaralandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde fabrikada köpeğin saldırması sonucu yaralanan iki işçi tedavi altına alındı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde fabrikada köpeğin saldırması sonucu yaralanan iki işçi tedavi altına alındı.

İnönü Mahallesi Plastikçiler OSB 2. Cadde'de plastik üreten fabrikada zincirini koparan Kangal köpeği, işçi M.D'nin (40) elini ve kolunu ısırdı.

Durumu fark ederek arkadaşına yardımcı olmaya çalışan Y.A. (48) da kollarından yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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Kocaeli, Gebze, işçi, OSB, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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