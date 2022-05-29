Kocaeli'de fabrikada yangın çıktı, ekiplerin müdahalesi sürüyor - Son Dakika
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Kocaeli'de fabrikada yangın çıktı, ekiplerin müdahalesi sürüyor

29.05.2022 10:27

Kocaeli'de fabrikada yangın çıktı, ekiplerin müdahalesi sürüyor Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir fabrikada yangın çıktı.

Kocaeli'de fabrikada yangın çıktı, ekiplerin müdahalesi sürüyor

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir fabrikada yangın çıktı. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Yangın, Gebze ilçesine bağlı Balçık Mahallesi'nde bulunan bir fabrikada meydana geldi. Fabrikada bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine çok sayıda itfaiye ve tedbir amaçlı sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Kocaeli'de fabrikada yangın çıktı, ekiplerin müdahalesi sürüyor
Kocaeli'de fabrikada yangın çıktı, ekiplerin müdahalesi sürüyor
Kocaeli'de fabrikada yangın çıktı, ekiplerin müdahalesi sürüyor
Kocaeli'de fabrikada yangın çıktı, ekiplerin müdahalesi sürüyor

YORUMLAR
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Plastik fabrikası alevlere teslim oldu! İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için olay yerinde Plastik fabrikası alevlere teslim oldu! İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için olay yerinde Kocaeli'de fabrika yangını... Ekiplerin müdahalesi sürüyor Kocaeli'de fabrika yangını... Ekiplerin müdahalesi sürüyor
Kaynak: İHA

İtfaiye, Kocaeli, Yangın, Gebze, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kocaeli'de fabrikada yangın çıktı, ekiplerin müdahalesi sürüyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kocaeli'de fabrikada yangın çıktı, ekiplerin müdahalesi sürüyor - Son Dakika
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