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Kocaeli'de fabrikadan sızan gazlar D-100'ü trafiğe kapattı

57 dakika önce

Kocaeli'de fabrikadan sızan gazlar D-100'ü trafiğe kapattıKOCAELİ – Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde sınai ve tıbbi gaz üretimi yapan bir fabrikadan sızan dumanların kapladığı D-100 karayolu tedbir amacıyla kısa süreli trafiğe kapandı.

Kocaeli'de fabrikadan sızan gazlar D-100'ü trafiğe kapattı

KOCAELİ – Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde sınai ve tıbbi gaz üretimi yapan bir fabrikadan sızan dumanların kapladığı D-100 karayolu tedbir amacıyla kısa süreli trafiğe kapandı.

Olay, 10.30 sıralarında Kartepe Uzunçiftlik sapağı mevkisinde bulunan sınai ve tıbbi gaz üretimi yapan bir fabrikada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre fabrikanın üretim tesisleri bölümünden bilinmeyen bir nedenle sızan beyaz gaz bulutu, çevreye yayılmaya başladı. Yayılan gaz bulutunun yayıldığı D-100 karayolunda görüş mesafesi sıfıra inince polis ekipleri tedbir amaçlı yolu trafiğe kapattı. Gazın yanıcı ve patlayıcı olma ihtimaline karşı geniş güvenlik önlemleri alındı.

Fabrika görevlilerinin müdahalesi sonrası gaz sızıntısı engellenirken, AFAD ekiplerinin herhangi bir olumsuzluğa karşı ölçüm yapmak amacıyla fabrikaya yönlendirildiği öğrenildi. Gazın kesilmesi sonrası gaz bulutunun tamamen ortadan kayboldu. Tehlikeli bir durumun oluşmadığı olay sonrasında D-100 karayolu yeniden trafiğe açıldı.

Kocaeli'de fabrikadan sızan gazlar D-100'ü trafiğe kapattı

Uzunçiftlik, Kartepe, Kocaeli, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 01:47 Kaynak: İHA
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